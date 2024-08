Perché vedere Jackpot! la commedia demenziale Prime Video che non è poi così demenziale

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 17 agosto 2024)!, nuova pellicola dicon Awkwafina e John Cena, diretta dal veterano delle commedie Paul Feig, lo stesso di film come Le amiche della sposa e Corpi da reato, parte da un presupposto terribile. Nella Los Angeles del 2026 chi vince alla lotteria può venire ucciso legalmente entro il tramonto, e chi riesce a far fuori lo (s)fortunato potrà accaparrarsi l’intero montepremi, basta che non si utilizzi un’arma da fuoco. Il film che ne segue, in cui la distopia incontra una specie di buddy movie, però, è tutto comico, osservando una sceneggiatura scritta da Rob Yescombe. Non solo,! ricrea l’alchimia a due di Sandra Bullock e Melissa McCarthy, sostituite da un ex wrestler (Cena, che ha annunciato il suo ritiro dalla WWE nel 2025) e una comica-rapper tra i volti più apprezzati della comedy contemporanea.