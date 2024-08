Lo sfogo di Bob Sinclar dopo la serata a Mykonos | Sono depresso spegnete i cellulari in discoteca e ballate

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Roma, 17 agosto 2024 - ", è stato il peggiore concerto della mia carriera, è stato un incubo". E’ lodi Bob, uno dei più famosi dj al mondo, sul suo profilo Instagramunadeludente a, uno dei paradisi della disco. "Smettete di usare i cellulare in”, è il titolo del post del dj francese che nel 2005 suonava ‘Love generation’ e che oggi, parafrasando, è diventata la ‘Phone generation’. “Stop using your phone in club”, è scritto in maiuscolo.ha raccontato: "Entri in un posto meraviglioso, ciragazze bellissime e pensi che sarà unadivertente, ma tutti hanno un cellulare in mano, stanno filmando,come anestetizzati. Lo ripeto,, ma forse è colpa mia, confesso di essermi annoiato tanto", dice.