LIVE Cobolli-Hurkacz 3-6 2-1 ATP Cincinnati 2024 in DIRETTA | match sospeso per pioggia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA00.06 Peccato per quest’interruzione perchésembrava aver ribaltato l’inerzia dell’incontro. L’azzurro dovrà fare molta attenzione al rientro in campo, visto che sarà lui il primo a servire dalla ripresa dell’incontro. 00.03 Previsioni meteo che non danno possibilità di rovesci particolarmente intensi e prolungati. Speriamo che questo scroscio improvviso possa terminare il prima possibile. 00.00 Si apre qualche ombrello tra gli spalti, sta iniziando a cadere qualche goccia di. 23.58 Rimangono sul terreno di giocoed, i quali sono in attesa riguardo agli sviluppi di quest’inconsueta situazione. 23.56nuovamente l’incontro per umidità. Il campo è troppo scivoloso per permettere il regolare svolgimento del campo. 15-0 Non passa il rovescio in avanzamento di