L' Eredità delle Donne 2024 | annunciati i primi nomi della prossima edizione

(Di sabato 17 agosto 2024) Firenze, 8 agosto– Torna a Firenze e on line per la sua settimaL’, il festival dedicato alle competenze femminili con la direzione artistica di Serena Dandini: si terrà dal 22 al 24 novembre presso Manifattura Tabacchi, a ridossoGiornata Mondiale contro la violenza di genere (25 novembre), una data a cui la rassegna resta ancorata. Ha detto Marie Curie, in unasue frasi più celebri, che nella vita nulla va temuto, bensì compreso. E se vi è un momento per comprendere quel momento è ora: comprendere di più per temere di meno. Quest'anno ricorrono i 90 anni dalla scomparsa di questa straordinaria figura di donna e di scienziata.