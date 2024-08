Il gala all’Ice Arena | Carolina Kostner regina coi pattinatori nipponici

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 agosto 2024) Varese – Oltre due ore di performance di grande livello tecnico e con un alto tasso di spettacolarità. È stata una serata di Ferragosto del tutto insolita a Varese: mentre all’esterno volgeva al termine una delle giornate con le temperature più calde dell’anno all’interno andava in scena un imperdibile show di pattinaggio sul ghiaccio al freddo dei 10 gradi della Acinque Ice. ’Japanese Dream Ice’ il titolo dello spettacolo, che ha visto esibirsi alcuni dei maggiori talenti a livello internazionale, tra cui anche una dozzina di atleti della nazionale giapponese, tra le più forti al mondo nella disciplina. Un evento da tutto esaurito quello di Varese, e non poteva essere altrimenti: il team del Sol Levante era infatti in scena per la prima volta assoluta in Italia.