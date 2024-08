Gilardino | Il nuovo Gudmundsson al Genoa? La squadra!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 17 agosto 2024)prima di-Inter in un’intervista su DAZN ha presentato la prima difficile sfida in casa contro gli attuali Campioni d’Italia, sottolineando anche le cessioni. PRIMA DELLA SFIDA – Albertoprima di-Inter ha parlato così: «Da due anni e mezzo a questa parte le emozioni sono sempre le stesse, sono anche positive. Ho avuto buone risposte da parte dei ragazzi, c’è la consapevolezza di fare una grande gara davanti al nostro pubblico. Conosciamo le difficoltà davanti unafortissima, ma vogliamo dimostrare il nostro valore. Avevo bisogno di un giocatore con le caratteristiche di Malinovkyi sia in costruzione che sulla trequarti. Volevo mettere qualità all’interno della partita anche perché gli altri due centrocampisti hanno altre caratteristiche».