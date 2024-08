Controlli dei carabinieri Identificate 115 persone Denunciati due irregolari

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 agosto 2024) Maxi controllo deiin zona stazione Centrale, la sera del 14 agosto. I militari della Compagnia Milano Duomo, con il supporto di personale di rinforzo del 3° Reggimento Lombardia hanno identificato 115. Denunciato in stato di libertà un diciannovenne egiziano per la mancata esibizione di documenti di identità. Stesso provvedimento per un ventenne peruviano e un ventiseienne egiziano, per ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale, a carico dei quali era già stato avviato l’iter per l’espulsione.