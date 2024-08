Bisseck convince tutti | la scelta contro il Genoa non deve far escludere questo!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 17 agosto 2024) Yannsarà molto probabilmente schierato titolare da Simone Inzaghi nel primo indella Serie A 2024-2025il. L’Interconsiderare la polivalenza del tedesco, utile per il presente e per il futuro. LA SITUAZIONE – Yannrappresenta uno dei pilastri dell’Inter vista nel precampionato estivo: il suo rendimento, così come il fatto che Benjamin Pavard non sia ancora al meglio, rendono molto plausibile la sua presenzailnella prima sfida della Serie A 2024-2025. La decisione di Simone Inzaghi non dovrà per nulla stupire, data la personalità che il tedesco ha dimostrato di possedere nei mesi in cui lo si è potuto osservare con la maglia dell’Inter.