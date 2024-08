Auto | prima nave da carico del costruttore cinese BYD approda in Spagna

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 17 agosto 2024) Madrid, 17 ago – (Xinhua) – Ladella flotta di trasporto delmobilisticoBYD e’ arrivata nel porto spagnolo di Santander, ha annunciato ieri l’azienda. La “BYD EXPLORER NO.1” ha attraccato con a bordo veicoli SEAL U DM-i, destinati al mercato spagnolo. Il modello SEAL U DM-i e’ il primo ibrido plug-in di BYD a entrare in Europa, e ha generato il maggior numero di ordini dal lancio della marca, ha affermato BYD. Jordi Cuesta, country manager di BYD in, ha dichiarato che l’arrivo dellaa Santander “segna un passo importante per la nostra azienda, essendo lavolta che effettuiamo un trasporto diretto dalla fabbrica alla”.