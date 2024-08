Annegò per salvare tre persone | Un sacrificio indimenticabile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 agosto 2024) Sono passati 22 anni da quel Ferragosto, sulle rive del Ticino, a Bereguardo. Dopo aver salvato trefu risucchiato dalle correnti e perse così la vita Paolo Foglia, giovane e coraggioso bressese 34enne. Lesalvate erano Shkelzen Jahelezi, un giovane albanese, il figlio ancora bambino e una ragazza di Lacchiarella che si era tuffata a sua volta per soccorrerli. Da quel 15 agosto 2002 il ricordo di Paolo è ancora vivo, come spiega Giuseppe Manni, allora sindaco di Bresso: "Quei giorni non si cancelleranno mai. Avuta la notizia, andammo subito a trovare la sua compagna Francesca, per portare la vicinanza dell’amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza – ricorda Manni –. Incontrammo al funerale i genitori di Paolo, Romeo e Bruna: allacciammo fin da subito un legame bellissimo. Capii che stare vicino a quei genitori era la cosa più giusta da fare.