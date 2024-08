Al Nassr-Al Hilal oggi in tv | canale orario e diretta streaming Supercoppa araba 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 17 agosto 2024) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra Ale Al, finale della. La formazione di Cristiano Ronaldo ha superato in semifinale 2-0 l’Al Taawoun grazie alle reti di Cr7 e Ayman Ahmed e ora il portoghese ex Real Madrid vuole alzare il suo secondo titolo da quando è in Arabia. L’Alcampione in carica invece ha superato lo scoglio Al Ahli ai calci di rigore, dopo che Mitrovic al 90? aveva pareggiato la precedente rete di Firmino. Si prevede grande equilibrio tra le due squadre, nell’incontro che assegna il primo trofeo stagionale. La sfida è in programma, sabato 17 agosto alle ore 18.15, ma non sarà visibile in Italia perché nessun broadcaster possiede i diritti tv. Al-Alin tv:SportFace.