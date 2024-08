Zika Dengue Chikungunya West Nile e e gli altri arbovirus – Lo studio Genesis e i meccanismi non ancora del tutto compresi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024), e virus meno noti trai quali il Mayaro o virus di nuova diffusione. Nei giorni in cui vengono segnalati casi e anche decessi in Italia è importante sapere la sorveglianza è alta perché questi virus – anche con la crescente tropicalizzazione del clima europeo – possono costituire una “minaccia”. Tra le iniziative ci sono anche studi e ricerche. Il Laboratorio di Virologia dell’Istituto Spallanzani di Roma, per esempuo, partecipa e contribuisce allo’ (Unraveling the Molecular and Immunologic Mechanisms of Intrahost Persistence in Emerging and Re-Emerging Arboviral Infections) che investiga gli aspetti molecolari e immunologici alla base della persistenza delle arbovirosi, cioè proprio le infezioni virali emergenti trasmesse da zanzare eartropodi.