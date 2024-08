Vaiolo Scimmieprobabili casi in Europa

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 16 agosto 2024) 14.30 Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ritiene molto probabile che si verifichinoimportati di Mpox, ildelle scimmie. Raccomanda ai Paesi europei di rafforzare la preparazione contro un'eventuale epidemia. Il rischio per la popolazione europea è attualmente valutato bassa. a probabilità d'infezione per i contatti stretti diimportati è elevata,ma bassa la gravità della malattia. "In Italia situazione epidemiologica sotto controllo",comunica il ministero della Salute.