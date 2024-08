Ravezzani tira le somme | Inter Milan e Juventus rinforzate così!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 16 agosto 2024) A commentare le rose dialla vigilia dell’avvio del campionato di Serie A, il giornalista Fabio. BILANCIO – Il direttore di Telelombardia, Fabio, tramite un suo post su X ha fatto un bilancio sulle tre sorelle della Serie A a meno uno dall’avvio del campionato: «A oggi:un po’ più forte a centrocampo e attacco (Zielinski e Taremi).molto più forte in difesa e centrocampo (Royal, Pavlovic, Fofana). Juve molto più forte a centrocampo (Luiz, Thuram, Koop?) più debole in attacco. Incognita allenatori. Poi si gioca». Domani subito in campo i campioni d’Italia e i rossoneri, rispettivamente contro il Genoa e il Torino.