Paolini-Andreeva oggi in tv | orario canale e diretta streaming Wta Cincinnati 2024

(Di venerdì 16 agosto 2024) Jasminese la vedrà contro Mirranel terzo turno del Wta 1000 di, torneo di scena sui campi in cemento della città statunitense. Terzo confronto stagionale tra le due giocatrici, che si sono già affrontate sul rosso a Madrid e al Roland Garros (una vittoria ciascuna). Ora si contendono un posto nei quarti in Ohio e a scendere in campo con i favori del pronostico, secondo i bookmakers, sarà, protagonista di due vittorie particolarmente nette ai danni di Navarro e Pliskova.potrà comunque giocarsi le proprie chance ed anche lei è reduce da un bel successo ai danni di un’altra giocatrice russa, Anastasia Potapova. TABELLONE MONTEPREMI PROGRAMMA E COPERTURA TVscenderanno in campo, venerdì 16 agosto, come terzo incontro dalle 17:00 italiane (al termine della prosecuzione del match Wozniacki-Pavlyuchenkova).