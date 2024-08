Ola Solbakken dalla Roma è un nuovo attaccante dell’Empoli di serie A

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 16 agosto 2024) EMPOLI – Un’altra freccia all’arco dell’attacco di Francesco D’Aversa. In vista dell’esordio in campionato diA con il Monza del 17 agosto al Castellani, la società ha preso in prestito, con diritto di riscatto, il calciatore Ola Selvaag, provenientenorvegese classe 1998 a 14 anni entra nel settore giovanile del Rosenborg, dove è arrivato a vincere il titolo nazionale under 19. Passa quindi al Ranheim dove, nell’aprile del 2018, esordisce in Eliten, la massimanorvegese, nella sfida sul campo del Tromsø. Nel dicembre del 2019 si trasferisce al Bodø/Glimt dove nel primo anno gioca 22 gare con 3 reti, contribuendo alla vittoria del campionato, a cui si aggiungono le prime presenze in campo europeo.