Jasmine Paolini ritrova Andreeva a Cincinnati | tra dolci ricordi e la parte sbagliata del tabellone

(Di venerdì 16 agosto 2024) Un buon inizio pernel WTA1000 di. La toscana si è imposta in maniera autorevole contro la russa Anastasia Potapova nel secondo turno del torneo in Ohio. Una conferma dei miglioramenti in termini tecnici e mentali che Jas ormai da settimane sta mettendo sul campo, come le due Finali Slam raggiunte a Parigi e a Wimbledon certificano. Pensando al passato, viene in mente la semifinale del Roland Garros, con quella lezione di tennis impartita alla giovane russa Mirra. Le due si ritroveranno quest’oggi negli ottavi del torneo americano e sarà occasione di rivincita per, che avrà voglia di cancellare quell’amaro ko. Di contro,vorrà dare seguito alla propria superiorità in un torneo che ha avuto sconfitte eccellenti, senza però riguardare lo spicchio del main draw dove è presente la toscana.