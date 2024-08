Inzaghi | Dobbiamo fare un colpo importante per sostituire Buchanan!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 16 agosto 2024) Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal mister Simonenella conferenza stampa di vigilia del match tra Genoa e Inter. La scorsa annata è stata indimenticabile. L’Inter deve provare a dimenticarla ripartendo da zero e con una responsabilità in più. Cosa devel’Inter domani? Ricomincia una stagione nuova, avremo un esordio non semplice su un campo difficile contro una squadra in salute e con un ottimo allenatore. Giocheremo in un ambiente caldo e siamo pronti. Com’è stato vivere l’estate da campioni d’Italia? Chiaramente è stata una grandissima soddisfazione la stagione che si è chiusa, ma va lasciata alle spalle. Abbiamo grande responsabilità, siamo pronti. Ci siamo preparati, è stata una buona preparazione nonostante degli arrivi differenti, ma i ragazzi li ho ritrovati bene. Si allenano col sorriso sulle labbra.