Il virus Mpox come muta e si diffonde il vaiolo delle scimmie

(Di venerdì 16 agosto 2024) Roma, 16 agosto 2024 – Niente allarmismi ma massima attenzione. Casi di) stannondosi anche fuori dall’Africa. Il primo caso umano di un contagiato dalla variante più aggressiva delè stato isolato in Svezia e un caso si è verificato anche in Pakistan. Una diffusione che preoccupa l’Oms anche se, a differenza del Covid che era una nuova malattia, ilè unconosciuto da decenni contro il quale sono stati sviluppati dei vaccini. Identificato nel 1970 Identificato per la prima volta nel 1970 nei villaggi ruralizoneforeste pluviali dell'Africa centrale e occidentale, quando invece ilera nelle fasi finali dell'eradicazione, ildel, precedentemente denominato monkeypox) continua are.