Il 19 agosto la commemorazione dell' eccidio di San Terenzo Bardine

(Di venerdì 16 agosto 2024) Firenze, 162024 – Lunedì 19, alle ore 9.45, verrà commemorato l'di San, a Fivizzano: l'oratore ufficiale sarà Valdo Spini, già ministroa Repubblica e deputatoa Toscana costiera e attuale presidentea Fondazione Circolo Rosselli. Parteciperà il sindaco di Fivizzano Gianluigi Giannetti. Alle 9.45 ci sarà l'omaggio alla lapide del ponte delcon la deposizione di una corona, seguito dalla deposizionea corona al cimitero. Dalle ore 10 ci sarà il corteo, alle 10.45 la messa, in località Valla, celebrata da Don Marino Navalesi. Alle ore 11.45 è in programma l'orazione ufficiale di Spini. L'diSanvide lo sterminio di 159 vittime di cui 54 donne e 26 bambini e bambine di tutte le età. Nel Comune di Fivizzano ci furono altre stragi, in particolare a Vinca.