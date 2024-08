Emily in Paris | Sylvie è la fashion icon di questa quarta stagione

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 16 agosto 2024) Ladiinè tornata con un’esplosione di colori e abiti ancora più audaci. Ma mentreCooper (interpretata da Lily Collins) continua a conquistare Parigi con i suoi look eccentrici e frizzanti, è, la sofisticata direttrice di Savoir, che quest’anno si afferma come la veraa di stile della serie.in4:è l’che ruba la scena alla protagonista Interpretata da Philippine Leroy-Beaulieu,rappresenta l’eleganza parigina al suo massimo splendore, incarnando un’estetica minimalista che solo le donne francesi sanno esprimere con tanta maestria. Mentreabbraccia uno stile “more is more”,punta su un lusso discreto e un’eleganza senza tempo, che è perfettamente in linea con le tendenze moda del 2024.