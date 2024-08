DAVID GILMOUR fuori il 6 settembre con l’album LUCK AND STRANGE

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 16 agosto 2024), il 6esce con il nuovo album di inediti “AND”, e dal 9 agosto è disponibile in digitale il nuovo brano “Dark And Velvet Nights” che anticipadal 9 agosto “Dark And Velvet Nights” diDal 9 agosto, è disponibile in digitale “Dark And Velvet Nights“, il brano inedito diche anticipa il nuovo atteso album “and“, in uscita il 6per Sony Music. Anche questo brano è stato scritto dae Polly Samson, e nasce da una poesia scritta da Polly.ha detto «La musica è nata un giorno all’improvviso. È stato così emozionante trovare questo ritmo. Polly mi aveva dato una bellissima poesia per il nostro anniversario di matrimonio, che era proprio sulla scrivania accanto a me, così l’ho presa e l’ho cantata sulla traccia, per sentire come suonasse con le parole.