Da Grey’s Anatomy a Sex and the City | il sesso in menopausa non è più tabù ed era ora

(Di venerdì 16 agosto 2024) In un recente episodio di, il medical drama ormai arrivato alla 20esima stagione, due donne arrivano in ospedale per un dolore al ginocchio e scoprono di aver contratto la gonorrea, un’infezione sessualmente trasmissibile, dallo stesso uomo. Nulla di sorprendente se non fosse che le due donne hanno praticamente ottant’anni. Il grande talento della longeva serie tv non è tanto quello di saper raccontare la medicina ma la società, sottolineandone i piccoli e i grandi cambiamenti. Ci perdoneranno i fan (lo spoiler è minimo rispetto alla trama principale) ma la scelta degli sceneggiatori indica un preciso zeitgeist: la rottura deisul piacere delle donne a tutte le età.