Caso di Dengue nell’aretino arriva l’ordinanza del Comune Scatta la disinfestazione

(Di venerdì 16 agosto 2024) Cortona (Arezzo), 16 agosto 2024 – E’ stato riscontrato in località Campaccio, neldi Cortona, undi febbre. La persona che ha contratto il virus era appena rientrata da un viaggio in un paese tropicale.per laè stata firmata dal sindaco Luciano Meoni su segnalazione dell’Asl. Il protocollo è stato effettuato nel rispetto del piano di sorveglianza delle arbovirosi di Ministero della Salute e Regione Toscana. Cosa è la febbreLa febbreè una malattia tipica delle aree tropicali ed è trasmessa dalla zanzara tigre che e' presente anche nelle nostre zone. Gli interventi disaranno effettuati nei pressi del luogo dove la persona ha soggiornato prima del ricovero in ospedale.