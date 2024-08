Cadavere di 33enne ritrovato nel Tevere a Roma

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 16 agosto 2024), Lazio,, indagini, Carabinieri – Indagini in corso, nessun segno evidente di violenza sul corpo. Nella giornata di ieri, ildi un uomo di 33 anni è stato avvistato nel fiume, in prossimità di Ponte Marconi, a. Immediatamente allertati, i Carabinieri della stazione di Porta Portese, insieme ai vigili del fuoco, sono intervenuti sul posto per recuperare il corpo. Le prime analisi condotte dagli inquirenti non hanno evidenziato segni evidenti di violenza, ma le indagini sono ancora in corso per determinare le cause del decesso e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Le autorità stanno proseguendo con tutti gli accertamenti necessari.