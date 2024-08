Stop ai falò e guerra a bivacchii divieti di Ferragosto

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 15 agosto 2024) Per gli amanti della tradizione difficile in questonon trasgredire le regole o non incorrere in multe: divieto di accesso alle spiagge nelle ore notturne,al consumo di alcolici all’aperto, proibiti bivacchi e ancor di più ied il campeggio libero sugli arenili. In alcuni casi non si potrà fare nemmeno il bagno di mezzanotte o i fuochi d’artificio. Sono le ordinanze firmate dai sindaci dei comuni costieri italiani per salvaguardare l’ambiente, evitare incidenti, danni, tappeti di rifiuti, in particolare bottiglie e cicche, tutelare le bellezze naturali, prese d’assalto da orde di villeggianti. Vita dura, dunque, per gli amanti deisulla spiaggia, occasione annuale per poter condividere con amici e parenti una nottata, con tanto cibo, chitarre, canti ed un alto tasso alcolico.