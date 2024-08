Matteo Berrettini non sarà testa di serie agli US Open 2024 | rischia un nuovo sorteggio tremendo come a Wimbledon

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 15 agosto 2024), che martedì scorso era 42° nell’aggiornamento del ranking ATP a quota 1170 punti, è stato eliminato al primo turno nel Masters 1000 di Cincinnati: l’azzurro, che aveva ricevuto una wild card per essere ammesso direttamente al tabellone principale, ha perso i 10 punti ottenuti nel 2023. Il tennista italiano, per questi motivi, è sceso da quota 1170 a 1160, ed al momento ha ceduto anche due posizioni nella classifica mondiale, ma altri atleti ancora in corsa a Cincinnati potrebbero scavalcarlo. Il ranking di martedì 20 agosto, inoltre, definirà le 32 teste didegli US