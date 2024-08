Malore improvviso in spiaggia morto 29enne

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di giovedì 15 agosto 2024) Tarantini Time QuotidianoTragedia nella notte tra il 14 e il 15 agosto a Palagiano, dove un uomo di 29 anni èsulladi Pino di Lenne. Secondo le prime informazioni, il giovane è stato colto da uned è crollato a terra. Nonostante i soccorsi tempestivi del personale medico del 118, i tentativi di rianimazione sono risultati vani. I carabinieri hanno avviato un’indagine per fare luce sugli ultimi momenti della vita dele capire cosa sia accaduto. Il corpo senza vita è stato trasportato all’obitorio dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Potrebbe essere necessaria un’autopsia per determinare le cause del decesso.L'articoloinproviene da Tarantini Time Quotidiano.