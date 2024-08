L’intervento L’autonomia e lo scontro fra i tre modelli | responsabilità contro cacicchi e rassegnazione

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 15 agosto 2024) C’è un disegno, neppure troppo celato, nella scelta di utilizzare la proposta referendaria suldifferenziata come clava per spaccare l’Italia in nome del rischio, surreale, che l’Italia possa spaccarsi davvero. Per un istante tralasciamo i temi di merito, che non servono un granché. Per replicare, infatti, basterebbero due o tre concetti, il primo legato all’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (i Lep) in nome dei quali nessun cittadino potrà ricevere investimenti dello Stato inferiori allo standard. Oggi, va da sé, non è così e la bilancia pende certamenteil Sud e non a suo favore.