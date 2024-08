Cosa può succedere dopo i negoziati | guerra a Gaza parla il generale Camporini

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) "La caccia all'uomo di Hamas? Sì, Israele con la sua intelligence cerca di identificare tra tutte le persone chi è terrorista e chi non lo è in modo da eliminarlo": Vincenzo, già capo di Stato Maggiore e attuale responsabile Difesa di Azione, lo ha detto a 4 di Sera su Rete 4 proposito di quanto sta succedendo ada quasi un annol'attacco che l'organizzazione terroristica lanciò il 7 ottobre 2023 contro Tel Aviv. "E' un lavoro complicato - ha aggiunto- che le forze armate svolgono non molto volentieri perché non si tratta di operatività standard delle forze armate". Riferendosi, invece, al tavolo negoziale in corso a Doha,ha detto: "L'esito di questipotrà indirizzare le mosse dei militari israeliani".