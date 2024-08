Buon Ferragosto Alla radice delle Feriae Augusti | energia preziosa per affrontare il ciclo delle stagioni

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 15 agosto 2024) Che ilderivi dalle, istituite da Augusto nel 18 a.C. è cosa nota a chi nutre ancora un minimo di curiosità per la storia. Immersi nel nostro eterno presente, dimentichiamo il passato, ma non semplicemente nello sviluppo dei fatti storici, bensì nel loro significato profondo. Così, va di moda ricordare che il Natale sarebbe usurpazione cristiana del Natalis Solis Invicti istituito da Aureliano nel 273 d.C. (cosa non del tutto vera, ma ne parleremo a Natale). Allo stesso modo si sostiene che la festa dell’Assunta sarebbe usurpazione, in particolare della festa di Diana che si celebrava il 13 agosto.