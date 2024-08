Bologna in campo anche a Ferragosto | Aebischer in gruppo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024), 15 agosto 2024 – Prosegue il lavoro a Casteldebole per gli uomini di Vincenzo Italiano.ilè sceso inal Centro Tecnico Nicolò Galli per effettuare una partitella di allenamento contro lo Zola, formazione di Eccellenza, propedeutica alla preparazione al debutto in campionato. I rossoblù debutteranno nella stagione 2023/2024 di Serie A tra le mura amiche del Dall’Ara contro l’Udinese, match che sanciràl’esordio in partite ufficiali sulla panchina degli emiliani per il tecnico di Karlsruhe. Arrivano intanto buone notizie dall’infermeria, dopo il recupero di Lorenzo De Silvestri e di Jesper Karlsson,Michelè nuovamente arruolabile, con il centrocampista svizzero che ha ripreso ad allenarsi con il. Ancora a parte invece Emil Holm, Jhon Lucumi e Kacper Urbanski che hanno svolto un lavoro differenziato.