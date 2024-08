Avanzata Kiev in Russia18mila evacuati

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 15 agosto 2024) 8,21 Le autorità della regione russa di Kursk hanno disposto l'evacuazione dei 18mila residenti del distretto di Glushkovsky. Lo ha confermato via Telegram il governatore Smirnov. La capitale distrettuale Glushkovo è a 10 chilometri dal confine con l'Ucraina e a 150 km dalla città di Kursk.sostiene che la sua offensiva in territorio russo è penetrata per circa 2 km oltre il confine, e di volere creare una zona cuscinetto per difendersi dai "quotidiani bombardamenti" russi.