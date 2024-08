Allarme sul Lario tuffi e follie | vite a rischio per un pugno di like

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) Ormai i social ci hanno abituati a personaggi che pur di catturare unin più tra i follower si spingono a gesti estremi. L'ultima moda dell'estate è quella di tuffarsi da ponti e costoni in laghi e fiumi. L'lanciato in queste ore dagli Opsa di Lecco, gli Operatori polivalenti del soccorso acquatico della Croce Rossa, è scattato in seguito all'ennesimo video postato online dove si vede un ragazzo che si getta nell'Adda dal ponte Kennedy nel capoluogo lecchese. Diversi metri di altezza affrontati senza alcun dispositivo di sicurezza ma certo di esser ripreso da una persona amica, cosa che avrebbe permesso di poter pubblicare quel reel che sta facendo migliaia di visualizzazioni su internet.