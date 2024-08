Via Camozzi nel cantiere tracce di Porta Sant’Antonio | A settembre viabilità ripristinata

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Bergamo. “La chiusura delin viaè fissata per il 31 agosto, quindi a inizioriprenderà la normalelungo questa strada”. Così l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Bergamo, Ferruccio Rota, traccia il punto della situazione dei lavori in corso all’incirca all’altezza del supermercato Pam a Bergamo, poco dopo l’intersezione con via Madonna della Neve. Gli scavi, che fanno capo ad A2A per implementare la rete di teleriscaldamento cittadina, settimana scorsa avevano subito uno stop in seguito al ritrovamento di un reperto storico che ha reso necessario un incontro con la Soprintendenza per valutarne la rilevanza e capire come procedere. L’assessore Rota spiega: “Sono stati rinvenuti i basamenti dell’antica, tra via Borgo Palazzo e via Pignolo Bassa.