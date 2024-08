Tutto pronto a Santa Luce per ‘A Piedi Nudi Ecofestival’

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 14 agosto 2024)– Ecosostenibilità e musica acon l’11esima edizione di AEcofestival, che quest’anno raddoppia la sua durata: per quattro giorni (anziché due) il borgo si prepara ad ospitare nomi di primo piano e band coinvolgenti. L’appuntamento è giovedì 15, venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 agosto con un programma denso di appuntamenti pensati e organizzati, come sempre, dall’Associazione Sport e Cultura Arci dicon il patrocinio del Comune di. Alle 18.30 si apriranno gli stand di artigiani e produttori locali, alle 19 gli aperitivi in musica, dalle 21.30 i concerti ad ingresso libero. Il ristorante sarà, come sempre, caratterizzato da prodotti di qualità e materie prime del territorio, con particolare attenzione al km0 (pasta, olio, farina e il maialino arriveranno direttamente da, solo per fare qualche esempio).