Stregherie | la mostra pop con amuleti manuali dell’occulto stampe e litografie che ritraggono le streghe nel corso dei secoli

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Se passate da Bologna entro il 16 settembre 2024 fate una capatina a Palazzo Pallavicini – c’è anche un’ottima gelateria di fianco all’entrata – dove rimane ancora per un po’ in cartellone la– Iconografia, fatti e scandali delle sovversive della storia, curata da Luca Scarlini. Non aspettatevi però il classico tour storico-politico museale.ha quell’allure da esposizione contemporanea pop, un bric-à-brac documentale (, acqueforti, oggetti, libri, fotografie) che rievocano in un apparentemente disordinato e colorato sabba tutta la trasversale, iconica, misteriosa presenza delle cosiddetteattraverso i(meglio sarebbe comunque inserire una mappetta orientativa temporale e geografica, un ventenne non sa di cosa si parla).