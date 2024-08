Sinner-Michelsen oggi in tv | orario canale e diretta streaming Masters 1000 Cincinnati 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Jannikse la vedrà contro Alexnel secondo turno deldi, torneo di scena sui campi in cemento della città statunitense. Anche questa settimana salta la possibilità di vedere l’ennesimo rematch tra il numero uno al mondo e Tallon Griekspoor. L’olandese, in teoria, si sarebbe ancora trovato sulla strada di Jannik, ma è uscito all’esordio per mano del giovane tennista statunitense. Un esordio che vedeassolutamente favorito, ma da non sottovalutare contro un ragazzo di talento e che giocherà in casa. L’azzurro prova a mettere incontri sulle gambe e a trovare la miglior condizione dopo i problemi dell’ultimo periodo. SEGUI LATABELLONE MONTEPREMI PROGRAMMA E COPERTURA TVscenderanno in campo, mercoledì 14 agosto, come 2°match dalle 17:00.