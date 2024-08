Simone Verde | Agli Uffizi una nuova sala dedicata a Andrea Del Sarto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Firenze, 14 agosto 2024 - Per glidi Firenze "sto lavorando a delle sale come piccoli universi paralleli nelle quali il visitatore viene 'assalito' dalla visione estetica degli autori rappresentati. La prima di queste 'isole' nasce a fianco delladi Michelangelo, Leonardo e Raffaello, ed èaddele i pittori coevi come Albertinelli e Bugiardini. Aprirà i primi di settembre". Lo ha detto, direttore delle Gallerie degli, in un'intervista a La Repubblica. Per, gliora hanno bisogno "che riapra il Corridoio Vasariano, che venga smontata la gru, rifare le facciate di Pitti, sistemare il giardino di Boboli, togliere i fan coil alla Palatina, rinnovare l'allestimento alla Galleria d'arte moderna, disegnare una prospettiva sistematica delle acquisizioni" nel corso della storia del museo.