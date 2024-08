Seriale arrestata e subito rilasciata E la rapinatrice colpisce di nuovo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 agosto 2024) di Marianna Vazzana Due colpi nell’arco di due giorni. Dopo essere statala notte tra sabato e domenica di fianco alla Darsena, una donna di 27 anni, a Milano in trasferta da Napoli, la sua città di origine, è statae poi riacciuffata dalla polizia lunedì sera di fronte alla stazione Centrale. Quindi è finita nuovamente in manette con l’accusa di rapina. Alle 23.30 di lunedì in piazza Duca d’Aosta ha puntato la sua vittima, una trentenne originaria della Bielorussia, e l’ha minacciata con un cacciavite per portarle via il cellulare. La vittima non ha potuto far altro che consegnarglielo e, mentre la malvivente si allontanava con il suo smartphone, la trentenne derubata ha chiesto aiuto alla polizia. Gli agenti sono intervenuti immediatamente riuscendo a bloccare, di, la ladra e accompagnandola a San Vittore per rapina.