Rebecca Staffelli svela se tornerà al Grande Fratello

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Il “nuovo” di Pier Silvio Berlusconia settembre in blocco così come lo avevamo lasciato. Ci saranno i concorrenti che saranno metà vip e metà nip, il conduttore Alfonso Signorini, l’opinionista Cesara Buonamici e la voce del web. Intervistata dal settimanale Chi, la speaker radiofonica ha infatti annunciato che! “Devo dire che dal punto di vista lavorativo in questo momento sono davvero più che felice, sono entusiasta. Parlando di Battiti Live, potermi vivere la Puglia, che è un mio luogo del cuore – il mio compagno è pugliese – essere lì circondata dalla musica, che è la mia fedele compagna di lavoro e di vita da sempre, ebbene l’unione di queste due cose mi ha permesso di divertirmi ancora di più. Poi sapere che siamo arrivati al pubblico, vedere le piazze piene, avevamo tutti una carica di energia che fa proprio bene al cuore.