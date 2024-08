Re Carlo e il grave peccato di Harry | Per questo ha chiuso la porta

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Ree il "" di: "Perhala" Pare che il tè della Royal Family sia servito con un pizzico di tensione ultimamente, soprattutto quando si parla del Principee suo padre, Re. Scopriamo insieme le dinamiche che hanno messo in scena uno scenario reale degno di un dramma shakespeariano. La relazione tra Ree il Principedomina le cronache e gli argomenti più chiacchierati del momento. Sembrano giorni difficili per la famiglia reale britannica, con storie che parlano di distanze sia metaforiche che fisiche. Com'è ben noto, il giovane principe ha preferito oltreoceano la sua nuova vita, e i recenti eventi pubblici, come gli Invictus Games, e le assenze durante le vacanze a Balmoral hanno lasciato intendere che il rapporto padre-figlio sta navigando in acque agitate.