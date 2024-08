Piscine Italcementi la rinascita Aggiudicato il bando Vent’anni a un pool di società

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Ledell’impianto sportivo diverranno ristrutturate e sarà undia gestirle per. Un appalto da ottanta milioni di eurodal raggruppamento di imprese che aveva presentato il progetto di recupero al Comune di Bergamo. Della cordata fanno parte Tipiesse, A&T Europe, Pederzani, Partecipazioni e Gestioni e Bcc Leasing. Il raggruppamento gestirà l’impianto per i prossimi, dopo essersi aggiudicata un appalto dal valore complessivo di 80 milioni di euro. I lavori di riqualificazione dovrebbero costare quasi 23 milioni di euro. Il cantiere non aprirà però prima di fine maggio 2025 per dare tempo allesportive che tutt’oggi utilizzano ledell’(così come la palestra) di cercare sedi alternative.