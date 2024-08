Myrta Merlino | Chiara Ferragni e Silvio Campara? Ecco perché non la giudico Imane Khelif? Anche a me sono venuti dubbi

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 14 agosto 2024), che dallo scorso anno ha sostituito Barbara D’Urso alla conduzione di Pomeriggio 5, ha fatto un bilancio della sua esperienza a Mediaset. La giornalista, che ha condotto per dodici anni L’aria che tira su La7, ha ammesso di aver dovuto fare i conti con un pubblico diverso e abituato ad un’altra conduzione, quella della D’Urso, che per circa quindici anni è stata al timone del talk show di Canale 5. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi,ha dito: Mi è stata chiesta una forte discontinuità rispetto al passato, è stata una piccola rivoluzione. Per me era un impegno difficile e stimolante.andata in onda in una fascia oraria per me nuova, il pomeriggio, che è un mondo a sé. A quell’ora, davanti alla tv, c’è la pancia del Paese, c’è un pubblico che vuole ritrovare i propri desideri, le paure, i problemi, i sogni.