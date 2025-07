Cusano l’opposizione denuncia il dissesto stradale di Contrada Calvario

Comunicato stampa Un’interrogazione urgente, corredata da foto eloquenti, è stata presentata dal gruppo consiliare di opposizione Nuova Cusano per denunciare le condizioni disastrose della strada comunale che attraversa Contrada Calvario. Secondo quanto documentato dai consiglieri Marino Di Muzio, Antonella Crocco, . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Cusano, l’opposizione denuncia il dissesto stradale di Contrada Calvario

