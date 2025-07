L’effetto Modric | il Milan scommette ancora sull’eterno talento

Un colpo di mercato che scuote la Serie A con l'arrivo di un fuoriclasse Pallone d'Oro: Luka Modric: la filosofia dei 'campioni maturi'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - L’effetto Modric: il Milan scommette (ancora) sull’eterno talento

In questa notizia si parla di: modric - effetto - milan - scommette

Giustiniani: “Modric? Effetto Ibra. Javi Guerra maturo, ma il prezzo…” | ESCLUSIVA PM - Abbiamo intervistato Gabriele Giustiniani, voce di Dazn per la Liga. Da Modric a Javi Guerra, le sue parole sui giocatori accostati al Milan

Giustiniani: “Modric al Milan con l’effetto Ibra. Sta bene, ma non potrà …” - Abbiamo intervistato Gabriele Giustiniani, voce di Dazn per la Liga. Da Modric a Javi Guerra, le sue parole sui giocatori accostati al Milan

Milan, Ricci si presenta: “Sarò una spugna con Modric. Non farò 10 goal ma posso dare altro. Allegri? Impatto positivo”; Il Milan sogna Modric: Tare e Allegri lavorano per il colpo a effetto, il croato svincolato cerca un club per il Mondiale 2026 e ha il cuore rossonero fin da bambino; Milan, sogno Modric. Il croato è svincolato, Tare e Allegri tentano il colpaccio.

Modric a Tare: «Stai costruendo un Milan vincente?». Come lo farà giocare Allegri e quando debutterà - Il centrocampista vuole fare sul serio: «Ho scelto il rossonero perché mi piacciono le grandi sfide». Segnala msn.com

È subito effetto Modric sul Milan: il dato emerso non lascia dubbi e fa sognare i tifosi - Il mercato del Milan, tra ritorni illustri e nuove scommesse, punta a rilanciare le ambizioni di Scudetto per la stagione 2025/2026. Si legge su notiziemilan.it