"Grazie Marco Rubio per la tua accoglienza a Washington. Grazie per la tua amicizia. Le relazioni tra Italia e Stati Uniti rappresentano un pilastro dell'alleanza transatlantica. Nel solco dei nostri valori comuni, lavoriamo per la pace e la stabilitĂ nei principali scenari di crisi". Lo scrive su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo l'incontro con il segretario di stato Usa Marco Rubio a Washington. "Le relazioni transatlantiche sono molto positive dal punto di vista politico e stiamo lavorando anche per trovare un accordo sui dazi e ne parlerò con I responsabili nel pomeriggio" ha detto Tajani nel punto stampa all''ambasciata italiana a Washington dopo l'incontro con Rubio, precisando di avere ricevuto "rassicurazioni sulla parte politica" sul tema in questione, ma precisando che "Rubio non è lui il titolare" del dossier. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tajani, 'relazioni Italia-Usa pilastro alleanza transatlantica'