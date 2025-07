Incappucciato e rapito appena arrivato in Sicilia | quattro giorni di prigionia prima della fuga e della denuncia

Si aprirà a novembre, al tribunale di Caltanissetta, il processo a carico dei due uomini accusati di sequestro di persona a scopo di estorsione per aver rapito un ventottenne di origine straniera, ma residente in Alto Adige, per poi chiedere un riscatto da 500.000 dollari al padre. Gli imputati hanno scelto la formula del rito abbreviato, condizionato all’audizione di due testimoni. I fatti risalgono. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Incappucciato e rapito appena arrivato in Sicilia: quattro giorni di prigionia prima della fuga e della denuncia

