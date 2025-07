carmen consoli annuncia un triplo album il primo fuori nei prossimi mesi

Carmen Consoli annuncia un disco in tre parti, una in siciliano, una in italiano e di stampo narrativo e una rock. Carmen Consoli torna con un progetto che è molto piĂą di un disco: è una dichiarazione d’intenti, un’opera in 3 parti, un viaggio nelle profonditĂ della sua identitĂ artistica. A distanza dal suo ultimo lavoro in studio, l’artista annuncia oggi a sorpresa l’uscita di tre album distinti, ognuno specchio di una delle sue “tre anime”, che avranno uscite diverse. Il filo conduttore è un riferimento personale: Quinto Ennio, poeta che si definiva “trifonico”, ovvero parlante tre lingue, e quindi portatore di “tre cuori”. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

