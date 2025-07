Milano Cortina 2026 debutto delle medaglie I politici si complimentano con se stessi Salvini tifa pace olimpica | Bello un podio con russi e ucraini

Essenziali, scintillanti, pesanti più o meno mezzo chilo l’una, vengono mostrate per la prima volta a Venezia le medaglie olimpiche di Milano Cortina 2026. Ogni medaglia è divisa in due parti, due piani inclinati che simbolizzano lo sforzo dell’atleta e quello del suo team, che lo ha accompagnato nella realizzazione dell’impresa. Al centro i cinque cerchi o il simbolo paralimpico. È stato scelto il salone al piano nobile di palazzo Balbi, sede della giunta regionale del Veneto, per la cerimonia di presentazione, tenuta a battesimo da due atlete d’accezione, Federica Pellegrini, ex campionessa di nuoto, e Francesca Porcellato, campionessa paralimpica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

